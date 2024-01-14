تُقام اليوم الأحد 14 يناير 2024 العديد من المباريات في مختلف الملاعب الأوروبية والأفريقية والآسيوية، أبرزها مواجهة منتخب مصر وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2023، ومباراة ريال مدريد ضد برشلونة فى نهائي كأس السوبر الإسباني بالرياض.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023

نيجيريا X غينيا الاستوائية – 4 مساء - beIN Sports HD 2 Max

مصر X موزمبيق – 7 مساء - beIN Sports HD 1 Max

غانا X الرأس الأخضر – 10 مساء - beIN Sports HD 2 Max

موعد مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد X برشلونة – 9 مساء - SSC1 HD

مواعيد مباريات كأس أمم أسيا 2023

اليابان X فيتنام – 1.30 ظهرًا

الإمارات X هونج كونج – 4.30 مساء

إيران X فلسطين – 7.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

إيفرتون X أستون فيلا – 4 مساء - beIN Sports HD 1

مانشستر يونايتد X توتنهام – 6.30 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ألميريا X جيرونا – 3 مساء - beIN Sports HD 3

قادش X فالنسيا – 5.15 مساء - beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

لاتسيو X ليتشي – 1.30 ظهرًا - AD SPORTS Premium 1

كالياري X بولونيا – 4 مساء - AD SPORTS Premium 1

فيورنتينا X أودينيزي – 7 مساء - AD SPORTS Premium 1

ميلان X روما – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوخوم X فيردر بريمن – 4.30 مساء

بوروسيا مونشنجلادباخ X شتوتجارت – 6.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليل X لوريان – 2 ظهرا

نانت X كليرمون فوت – 4 مساء

ميتز X تولوز – 4 مساء

ستاد بريست X مونبلييه 4 مساء

لوهافر X ليون – 6.05 مساء

لانس X باريس سان جيرمان – 9.45 مساء