قيادي حوثي: المعركة ضد العدوان على اليمن لا تزال قائمة ونحن حاضرون في الميدان

قال علي القحوم، وهو قيادي في جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الأحد، إن "المعركة ضد العدوان على اليمن، لا تزال قائمة ومفتوحة وستدفع خلالها أمريكا وبريطانيا الثمن".



وأضاف القحوم في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن "المواقع التي استهدفها العدوان الأمريكي البريطاني هي مواقع قصفت سابقا، ولم ولن تكن تلك الضربات مؤثرة".



وتابع "ما قامت به أمريكا وبريطانيا هو إجرام انتهك السيادة والقوانين الدولية وبهذا قد أعلنوا حربا مفتوحة على اليمن وعليهم تحمل الضربات والردع الاستراتيجي اليمني وسيندمون على عدوانهم وسيدفعون الثمن باهظا".



وشدد بالقول "القيادة والقوات المسلحة اليمنية والشعب في حالة استنفار وتأهب لخوض المعركة المفتوحة معهم من أجل فلسطين وقضايا الأمة".



وأوضح القحوم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أنه عازم على توصيف اليمن كدولة إرهابية وإدخالها في البند السابع "وهذا التوصيف الأمريكي يأتي في إطار العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن ومحاولات لتشويه الموقف اليمني كدولة وقيادة وشعبا في نصرة فلسطين وغزة، والعمليات الكبرى والاستراتيجية في ضرب اسرائيل ومنع سفنها من المرور في البحر الأحمر".



وأكد القحوم أن "عملياتنا العسكرية ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر لن تتوقف حتى يتوقف العدوان الاسرائيلي على غزة ورفع الحصار عنها، وأن العمليات اليمنية مستمرة".



وقال إن "الولايات المتحدة الأمريكية اثبتت مجددا أنها أم الأرهاب في العالم وهي شر مطلق ومشروع استعماري غربي زائل".



وفي وقت سابق اليوم، جددت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضرباتها الجوية على جبل جدع، شمالي مدينة الحديدة (غربا)، وفقا لما ذكره القحوم، مع استمرار تحليق الطائرات الحربية هناك.



وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت فجر يوم الجمعة تنفيذ ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن، ردا على هجماتهم المستمرة على السفن في البحر الأحمر.