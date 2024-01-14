تقرير أممي: المعارك في السودان تطول حاليا منطقة حصاد مهمة

أعلن أحد المكاتب التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة اليوم الأحد، أن النزاع بين القوات الحكومية والمليشيات في السودان يتسع ويهدد المحاصيل.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة المسؤول عن تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ اليوم أن أكثر من 600 ألف شخص نزحوا مؤخرا في خلال شهر، لاسيما في ولاية الجزيرة.

وأضاف أنه منذ اندلاع المعارك في السودان في أبريل من عام 2023، اضطر أكثر من 4ر7 مليون شخص للنزوح أو اللجوء إلى الخارج.

وأضاف المكتب أن الحاجة لدعم نحو 15 مليون إنسان تبلغ هذا العام نحو 7ر2 مليار دولار (أي نحو 5ر2 مليار يورو)، وأشار إلى أنه لم يتم استلام سوى 1ر3% من هذه المساعدات حتى الآن.