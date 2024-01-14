وزير الخارجية: يجب وضع توقيت محدد لإقامة دولة فلسطينية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه يجب وضع توقيت محدد لتنفيذ مقررات الشرعية الدولية فيما يخص إقامة دولة فلسطينية.

جاء خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصينى وانج يي، بعد جلسة مباحثات موسعة بين وفدى البلدين.

وأضاف أن هذا المسار هو الذي يمكن أن يؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار والأمن والسلام لكل شعوب المنطقة، ويفتح آفاق التعاون.

وأشار إلى أن الأوضاع الحالية على الأراضي الفلسطينينة ليست وليدة اليوم ولا حتى وقت قريب، لكنها وليدة احتلال قائم لسنوات عديدة.

ونوه بأنّ المفاوضات السابقة لم تسفر عن تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه حان الوقت لإنهاء هذه الدوائر من العنف والعنف المتبادل التي لها أثر متبادل على شعوب المنطقة وعلى الاستقرار الدولي.