حصيلة شهداء غزة في اليوم الـ100 للعدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع بحلول اليوم الـ 100 منها، إلى 23 ألفا و968 شهيدًا و60 ألفا و582 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.



جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، سرد فيها أحدث إحصائيات الحرب "في اليوم 100 للعدوان الإسرائيلي.



وقال القدرة إن إسرائيل تعمدت خلال 100 يوم للعدوان الغاشم على قطاع غزة، مسح الأحياء السكنية بعوائلها، وانهيار المنظومة الصحية وتدمير بنيتها التحتية، وفق وكالة الأناضول.



وأعلن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23968 شهيدا و60582 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مبيّنًا أنّ 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء.



وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 2000 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، لافتا إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وأفاد بأن جيش الاحتلال ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 125 شهيدا و265 إصابة، وهو مجموع ما وصل للمستشفيات فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية.



واتهم القدرة، جيش الاحتلال بأنه تعمّد قتل 337 كادرا صحيا، واعتقل 99 آخرين في ظروف قاسية، واستهداف 150 مؤسسة صحية، وإخراج 30 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة، وتدمير 121 سيارة إسعاف.



وذكر أن الجيش الإسرائيلي أجبر تحت القصف والتدمير نحو مليوني فلسطيني على النزوح في ظروف قاسية وخطر المجاعة وانتشار الأمراض والأوبئة.