تعليم سوهاج تعلن ختام الاستعدادات لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول

شدد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، على ضرورة تطبيق جميع اللوائح والقوانين والتعليمات الوزارية خلال أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، موجهًا بضرورة توفير المناخ الصحي والآمن للطلاب أثناء أداء الامتحانات.



وأكد أن المديرية، أتمت استعدادها لامتحانات الشهادة الإعدادية التي ستنطلق يوم 17 يناير الجاري وفق ضوابط وإجراءات مشددة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً، في إطار من العدالة والحيادية لجميع الطلاب.



وجاء ذلك خلال اجتماع قيادات المديرية برؤساء لجان الشهادة الإعدادية للإدارات التعليمية لقطاع شمال سوهاج، الذي يشمل إدارات "طما وطهطا وجهينة"، بحضور كل من "سليمان بخيت، وكيل المديرية، والدكتورة سامية الشريف، مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي بالمديرية، ومحمد شحاتة مدير الشئون القانونية بالمديرية"، لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج، ونقل التعليمات والتوجيهات الخاصة المنظمة لأعمال الامتحانات لرؤساء اللجان.



من جانبه أكد سليمان محمد بخيت وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، ضرورة الالتزام الكامل بكل القرارات واللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والتي تضمن توفير مناخ آمن للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.



من جانبها أكدت الدكتورة سامية الشريف، مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي بالمديرية، أن المديرية أتمت استعدادها للامتحانات التي سيؤديها 81 ألفًا و656 طالبًا وطالبة في الصف الثالث الإعدادي، يؤدون الامتحانات في عدد 463 لجنة، بواقع 98 لجنة في قطاع الشمال، الذي يشمل إدارات "طما وطهطا وجهينة"، بالإضافة إلى 208 لجان في قطاع وسط الذي يضم إدارات "المراغة وسوهاج وأخميم، وساقلتة والمنشأة"، فضلًا عن 157 لجنة في قطاع الجنوب الذي يضم إدارات "جرجا والبلينا، ودار السلام".