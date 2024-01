وزير الاتصالات ومحافظ أسيوط يفتتحان مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بأسيوط الجديدة

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مدرسة "WE" للتكنولوجيا التطبيقية التابعة للشركة المصرية للاتصالات بمدينة أسيوط الجديدة، والتي دخلت الخدمة العام الدراسي الحالي 2023/2024.



جاء ذلك خلال زيارته للمحافظة اليوم الأحد، في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظة أسيوط، والشركة المصرية للاتصالات في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لبناء القدرات الرقمية ورؤيتها لإعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة بأعلى معايير الكفاءة والجودة، ويأتي ذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وتعد مدرسة "WE" للتكنولوجيا التطبيقية التابعة للشركة المصرية للاتصالات بمدينة أسيوط الجديدة، أول مدرسة ذكية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مطبقة للمعايير الدولية بمحافظات الصعيد.



وجاء الافتتاح بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والمهندسة هدى دحروج مستشار الوزير للتنمية المجتمعية، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، وابتسام يسري مدير الأكاديمية لمدرسة we للتكنولوجيا، الدكتور محمد رأفت ممثل وحدة مدارس تكنولوجيا تطبيقية، وعدد من مسئولي الشركة.



وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من إنشاء مدارس "WE" للتكنولوجيا التطبيقية، إعداد الشباب لمتطلبات سوق العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يهتم بالكفاءة، بالإضافة إلى تغيير الصورة القديمة عن خريجي المدارس الفنية.



وأشار إلى أنه يشترط للالتحاق بمدارس "WE" للتكنولوجيا التطبيقية، أن يكون الطالب متفوقاً، موضحا أنه تم البدء منذ 3 سنوات في إنشاء هذه المدارس بحيث يكون في كل محافظة واحدة من مدارس "WE" للتكنولوجيا التطبيقية في ضوء التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم بهدف سد الفجوة بين العملية التعليمية النظرية، والاحتياجات الفعلية لسوق العمل من خلال صقل مهارات الطلاب في التخصصات الأكثر طلبًا في سوق العمل الحالي والمستقبلي اعتمادًا على مناهج على أعلى مستوى، كما يتم إتاحة التدريب العملي لطلاب هذه المدارس لإكسابهم الخبرات التي يتطلبها سوق العمل.



وأجرى الدكتور عمرو طلعت ومحافظ أسيوط، حوارًا مفتوحًا مع مجموعة من الطلاب بالمدرسة للاستماع لآرائهم حول أسلوب التدريس والمناهج المقدمة لهم بالمدرسة، ومدى استفادتهم منها، ووجهوا كلمة حثوا خلالها الطلاب على الجد والاجتهاد والتعلم وضرورة اكتساب الخبرات، حيث إن القطاع متطورًا يوما عن يوم، فهو لا يقتصر علي فترة الدراسة فقط بالمدرسة أو التعليم العالي، بل يظل ملازم للإنسان طوال فترة حياته، حتي يتحكم في نوعية الوظيفة الخاصة بكل شخص.



من جانبه أكد محافظ أسيوط، أهمية مدرسة "we" للتكنولوجيا التطبيقية بأسيوط الجديدة لخدمة أبناء المحافظة وتأهيلهم لسوق العمل في مجال الاتصالات، ومواكبة التحول الرقمي الذي تشهده مصر تحت رعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ للنهوض بقطاع التعليم والتوسع في التحول الرقمي في كافة القطاعات لمواكبة التطور العلمي في كل المجالات وبناء مصر الرقمية، وفتح أسوق جديدة للعمل فى قطاع تكنولوجيا المعلومات.



وأعلن تقديمه كل أوجه الدعم والمساعدة في التوسع إنشاء فروع أخرى للمدرسة بالمحافظة بالتعاون بين الشركة المصرية للاتصالات ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من المدارس تعكس ما تقدمه الدولة من تعليم عالي الجودة وفقا لأفضل المعايير الدولية، والتي من المستهدف التوسع بها خلال المرحلة المقبلة وفقًا لرؤية القيادة السياسية، والخطة الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.



ولفت إلى إنه تم بناء ما يقرب من 500 مدرسة بإجمالي 7750 فصلًا بجميع قرى ومراكز وأحياء المحافظة خلال العشر سنوات الأخيرة، بتكلفة تصل إلى 2 مليار و286 مليون جنيه.



وقالت الدكتورة نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات، إن مدرسة "WE" للتكنولوجيا التطبيقية في أسيوط الجديدة يأتي تجسيدًا لخطة الشركة في مسعاها نحو تغيير الصورة النمطية للتعليم الفني في مصر، وهو ما انعكس بوضوح في زيادة الإقبال على الالتحاق بها على مستوى محافظات الجمهورية.



وأضاف أن الشركة تواصل القيام بدورها المجتمعي في دعم وتطوير منظومة التعليم الفني في مصر لتحقيق هدفها في إعداد جيل جديد من العمالة الفنية المؤهلة القادرة على المنافسة بأسواق الاتصالات المحلية والإقليمية والدولية، وبناء ثقافة جديدة تواكب تحديات ومتطلبات منظومة التعليم الحديثة والتي تعد خطوة مهمة على طريق تطوير التعليم في مصر.



فيما أوضحت ابتسام يسري مدير الأكاديمية لمدرسة we للتكنولوجيا، أنه تم بدء العمل بمدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بأسيوط الجديدة في العام الدراسي الحالي 2023/2024، والتحق بالمدرسة 71 طالبًا وطالبة بعد اجتيازهم عدد من الاختبارات في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، وكذا اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية، حيث إن السعة الكلية الاستيعابية للمدرسة 28 فصلًا.



بدوره أشار الدكتور محمد رأفت ممثل وحدة مدارس تكنولوجيا تطبيقية، إلى أن مدرسة "WE" هي مدرسة ثانوية فنية بنظام ثلاث سنوات بعد الشهادة الإعدادية الهدف منها إعداد فني تكنولوجيست على أعلى مستوى تقني في مجالات ( الاتصالات - تكنولوجيا المعلومات – البرمجة) ويحصل الطالب بعد الانتهاء من الدراسة على شهادة الدبلوم الفني المتخصص في التخصص الذي تمت دراسته على مدار سنوات الدراسة، وشهادة خبرة من الشركة المصرية للاتصالات we.



وأوضح أن المدرسة توفر تدريبًا عمليًا بمعامل وورش مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية، وكذلك تدريبات ميدانية للطلاب داخل المواقع الفنية بالشركة المصرية للاتصالات، والشركات التابعة بهدف إكساب الطلاب المهارات الفنية المطلوبة لإعداد فني محترف يدرك ثقافة العمل المعاصر، ولديه القدرة على الانخراط في سوق العمل.