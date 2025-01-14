رسالة مؤثرة من بيرسي تاو لجماهير الأهلي بعد انتقاله لقطر

حرص بيرسي تاو، اللاعب المنضم حديثًا لصفوف قطر القطري على توجيه رسالة شكر لجماهير النادي الأهلي، وذلك بعد الفترة التي خاضها مع الأحمر.

ونشر بيرسي تاو بيانًا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "أعزائي جمهور الأهلي.. منذ اليوم الأول وأنا هنا لصناعة التاريخ وسويًا قد صنعنا ذلك".

وأضاف: "أحبائي لقد كنتم منزلي والهامي لسنوات أنا كنت معكم، سويا صنعنا ذكريات عظيمة لا تنسي.. سويًا تمكنا من الفوز بـ 12 لقب رائعين.. أنا حقا سعيد لتحقيق كل هذه الإنجازات معكم بدون ما أبخل بذرة عرق واحدة".

وتابع: "كل انتصار تم صناعته عن طريق مساندتكم بالتأكيد، وعن طريق رؤية الابتسام على وجوهكم وتشجيعكم وشغفكم وحبكم، لقد كان ذلك هو الدافع وراء كل دقيقة في الملعب".

وأكمل: "المغادرة ليست سهلة على الإطلاق، ولكنني أحمل معي حاليًا ذكريات السعادة والانتصار لتمثيل نادي القرن وأجيال من اللاعبين العظماء".

وأتم بيرسي تاو تصريحاته قائلًا: "جزيل الشكر لرئيس النادي، محمود الخطيب، والإدارة والمدربين وللمشجعين العظماء، هذا ليس وداعًا ولكن سأراكم مجددًا.. شكرًا للأبد".