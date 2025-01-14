روسيا تهدد بالرد على استخدام أوكرانيا لصواريخ غربية

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قالت وزارة الدفاع الروسية عبر قناتها على تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، إن البلاد لن تترك الهجمات التي شنتها أوكرانيا بالصواريخ الأمريكية والبريطانية طويلة المدى دون رد.

وجاء المنشور عقب هجوم على مصنع ذخيرة في بريانسك غربي روسيا.

وذكرت الوزارة أن الدفاع الجوي الروسي أسقط ستة صواريخ أمريكية من طراز "أتاكمز" وثمانية صواريخ بريطانية من طراز "ستورم شادو".

وأكد ألكسندر بوجوماز محافظ بريانسك الهجوم، التي وردت الأنباء عنه في البداية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وذكر أنه لم تقع إصابات لكنه لم يدل بتفاصيل بشأن أي أضرار جراء الهجوم.

وذكرت قناة "ماش" عبر تليجرام، التي ينظر إليها باعتبارها مقربة لأجهزة الأمن الروسية، أن ثلاثة أشخاص أصيبوا وأفادت "بسقوط شظايا صواريخ" في مصنع للإلكترونيات الدقيقة في بريانسك وفي مصنع ذخيرة في بلدة سيلزو.

وأضافت القناة أن شهود عيان أفادوا بوقوع انفجارات ضخمة.

كانت روسيا قد أطلقت الصاروخ متوسط المدى المطور حديثا على مدينة دنيبرو الأوكرانية في نوفمبر الماضي، من باب التحذير والردع.

وبحسب موسكو ، كان هذا رد فعل على السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ غربية بعيدة المدى لمهاجمة الأراضي الروسية.