بن غفير يهدد بالاستقالة إذا تم التوصل إلى اتفاق مع حماس

هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، بالاستقالة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حال تم التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بشأن الرهائن المحتجزين بقطاع غزة.

ودعا بن غفير، في منشور له على منصة "إكس"، وزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش، إلى الانضمام إليه في معارضة "الاتفاق المريع الذي يتم إعداده".

وقال بن غفير إن نتنياهو يجب أن يتم إبلاغه بشكل حاسم "بأننا سنترك الحكومة في حال إتمام الاتفاق".

ولكنه أضاف أنه إذا قدم استقالته، فإنه لن يسعى إلى الإطاحة بالحكومة. وكانت إسرائيل لديها من قبل حكومات أقلية.