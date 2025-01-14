شددت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن «حقوق الإنسان هي القانون وسيادة القانون، لا سيما في بلد تعدادها 120 مليون نسمة».

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الإثنين: «نحن بحاجة إلى أن نؤمن بفائدة حقوق الإنسان؛ لأننا عين في الجنة وعين في النار؛ لذلك نحتاج إلى أن نأخذ حقوق الإنسان بمزيد من الجدية».

وأوضحت أن الأحزاب في مصر بحاجة إلى تدريب على حقوق الإنسان، مؤكدة أن «الأحزاب لن تضيف للحياة السياسية» ما لم تدمج حقوق الإنسان في كيفية تكوينها وإدارتها وتعاملها مع المواطنين.

وتابعت: «نحن لا نرى صدى للأحزاب في الشارع، وعندما ننتقد الأحزاب فإننا نظلمها؛ لأنها بحاجة إلى مساحة تثبت نفسها».

وشددت أن «نشاط الأحزاب يجب أن يستمر ولا يكون موسميا على حسب موعد الانتخابات» منوهة أن المشاركة السياسية في الانتخابات موضوع كبير للغاية يحظى باهتمام المجلس القومي متمثلا في التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لتدريب المواطن على كيفية ممارسة حق الاختيار، لاسيما وأن بعض المرشحين يترشحون دون تقديم برنامج انتخابي.

واختتمت تصريحاتها قائلة إن «أمامنا مشوارا طويلا في مجال حقوق الإنسان، ونحتاج إلى التحرك بشكل أسرع، والمجلس يُكمل حاليا ملامح برنامج تدريبي لجميع الأحزاب على حقوق الإنسان».