يحتفل قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، بذكرى ميلاد الموسيقار الراحل زكريا أحمد، وذلك ضمن احتفاء وزارة الثقافة بذكرى كبار المبدعين.

وينظم مركز إبداع بيت السحيمي أمسية فنية تقدمها الفنانة نادين العمروسي في الثامنة مساء بعد غد الخميس، وقدم فيها مجموعة من أعمال الموسيقار الراحل، ومنها دور "ما أنت اللي جايبه لروحك"، ومن الطقاطيق الكلاسيكية مثل "في نور محياك"، ومن الطقاطيق المتطورة "أنا في انتظارك"، و"هو صحيح الهوى غلاب"، ومن أشهر أغاني الأفلام التي لحنها زكريا احمد لأعمال السينما المصرية مُتعاونًا مع رفيق الدرب الشاعر الراحل محمود بيرم التونسي والسيدة أم كلثوم منها "عن العشاق" و"الورد جميل" و"برضاك" وغيرهم.

كما تقدم العمروسي في الفاصل الثاني من الحفل مجموعة متنوعة من أشهر الأغاني المصرية وأيضًا تُغني من أعمالها الخاصة أغنيتين هما: "تحس بإيه" و"الوقت بيعدي"، يشاركها بالغناء في الحفل ضيوف الشرف الفنانين والمطربين: أحمد صبري، ومحمد سامي، وروجينا صبحي.

تخرجت نادين العمروسي في كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، وكانت نقطة البداية في ظهور موهبتها الغنائية للنور من خلال الأنشطة الطلابية والمسابقات الجامعية، حيث ظلت محافظة على المركز الأول في الغناء على مستوى الجامعة وأيضًا مسابقة إبداع شباب الجامعات طوال فترة دراستها، وعقب التخرج بدأت حياتها العملية كطبيبة بيطرية، ولكن عشقها للموسيقى والغناء دفعها لاستكمال دراستها والتحقت بالمعهد العالي للموسيقى العربية - تخصص غناء - بأكاديمية الفنون، وحصلت على درجة البكالريوس وتخرجت بتفوق، وكانت أبرز مشاركتها الفنية الاشتراك في المسابقات الدولية مثل "الدوم" ومسابقة "X Factor" وتم اختيارها من أفضل 10 متسابقين ضمن آلاف المشاركين، ثم التحقت بفرقة التراث للموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.