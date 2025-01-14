رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام يجري استشارات نيابية لتشكيل الحكومة

يجري القاضي نواف سلام المكلف بتشكيل حكومة لبنانية جديدة الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل حكومة في مجلس النواب يومي 15 و16 يناير الحالي.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه " بالإشارة إلى البيان الصادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بتكليف السيد نواف سلام بتأليف الحكومة، ستجري استشارات التأليف في مجلس النواب ساحة النجمة يومي الأربعاء والخميس الواقعين فيه 15 و16 كانون الثاني".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال سلام، إنه ليس من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة والشراكة الوطنيّة.

ودعا سلام إلى "العمل على بسط سلطة الدولة اللبنانيّة على كامل أراضيها، وعلى الحكومة وضع برنامج متكامل لبناء اقتصاد منتج وعلى تأمين فرص عمل للأجيال".

يذكر أنه بعد تشكيل الحكومة يصدر رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة.

كان الرئيس اللبناني العماد جوزف عون قد كلف أمس الاثنين القاضي نواف سلام، بتشكيل حكومة جديدة، بعد انتهاء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلف بتشكيل حكومة، وبعد حصول سلام على 84 صوتاً من أصوات النواب البالغ عددهم 128 نائبا.