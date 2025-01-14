رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش الفرز بالقاهرة لمتابعة الانتظام وأعمال التطوير والتحديث

زار رئيس مجلس الإدارة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، محمد عامر وبعض النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، وبحضور عدد من قيادات الهيئة وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة منطقة ورشة الفرز بالقاهرة.

وعقد رئيس الهيئة، اليوم الثلاثاء، ندوة لتوعية العاملين بالورش، أكد خلالها أن ورش الفرز بالقاهرة تعد القلب الذي يضخ القطارات لكافة الخطوط على مستوى الجمهورية.

يأتي هذا إطار تنفيذ تعليمات نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، بعقد ندوات بكافة مناطق الهيئة لتوعيتهم والاستماع لاحتياجات العاملين ومتطلباتهم.

وأشار عامر إلى ما يحدث في الهيئة من تطوير وتحديث فى كافة القطاعات وبخاصة الجرارات والعربات، وأن ذلك يحتاج إلى مزيد من الجهد والإجتهاد حتى تستمر مسيرة التطوير والتقدم بخطوات منتظمة، وضرورة مقاومة كل من يقوم بأفعال خاطئة.

من جانبه، نوه نائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد البشرية بالهيئة، محمد حسين، في كلمته إلى أهمية العنصر البشري ودوره في عملية التطوير والتحديث بالهيئة، لافتا إلى أن الاهتمام بالعنصر البشري وتطويره والارتقاء به فنيا ومهنيا وسلوكيا وطبيا.

فيما أكد نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية، هشام عبدالواحد، أن السكة الحديد تفخر كونها أفضل مؤسسة اقتصادية في مصر، داعيا أن يحفظ الله الوطن شعب وأرض ومؤسسات.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم بنقل مليون و200 ألف راكب يوميا، وذلك نتيجة التطوير بالهيئة الذي لم يحدث من 50 عاما، حيث تم إنشاء محطات وورش وخطوط جديدة.

ووصف عبد الواحد وزير النقل، كامل الوزير، بقائد للمنظومة صاحب الفضل في كل ما يحدث من تطوير للجرارات والعربات والورش والمحطات، بالإضافة إلى العنصر البشري ونتيجة القيادة الحكيمة لسياسة وزارة النقل.

وأضاف النائب أن الهيئة وصلت إلى إنتاج بعض قطع الغيار من أجل توفير العملة الصعبة برغم الظروف الصعبة المحيطة، منوها إلى أن عملية التطوير في مؤسسات الدولة كانت تتم بسرعة الصاروخ خلال عامي 2019 و2020 إلا أن الأزمات التى تلاحقت خلال هذه الآونة من عدوى كوورنا وحرب أوكرانيا وروسيا والأوضاع في الدول المحيطة، ووقوف الدولة المصرية بجانب الفلسطينيين.

وأوضح أن الهيئة لا تدخر جهدا في توفير كافة النفقات المالية، التي تعود على العاملين والوفاء بمستحقاتهم المالية، والعمل على تحفيزهم وتقدير مجهوداتهم التي يبذلونها من أجل هيئتهم وإعادة تشغيل المصانع.

وفي ختام اللقاء، استمع رئيس الهيئة والحضور إلى عدد من العاملين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم البناءة، مشددين على تظافر جميع جهود العاملين بالهيئة من قيادات ومهندسين وفنيين وجميع طوائف التشغيل من أجل رفعة الهيئة وتقديم أفضل خدمه ممكنة للركاب.

وتفقد رئيس الهيئة ورش عمرة الجرارات، وكذلك قام بالمرور على مزلقان البلدية الموجود قبل مدخل الورشة من الجهة القبلية، ثم استمع إلى بعض الأمور الخاصة بالعمل على المزلقان، وأوصى بضرورة إخطار الشركة المنفذة لأعمال تطوير المزلقان بسرعه الانتهاء من تطوير المزلقان.