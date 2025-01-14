جو بايدن: أتطلع للتحدث مع الرئيس السيسي قريبا بشأن صفقة غزة

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، إنه يتطلع للتحدث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي قريبًا بشأن محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف في كلمة ألقاها بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، أن الخطة التي عرضها قبل أشهر بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس باتت على وشك التنفيذ، وبدأت تنجح في النهاية.

وأوضح أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأمير دولة قطر تميم بن حمد، ويتطلع إلى التحدث مع الرئيس السيسي قريبًا، مؤكدا أنهم يضغطون بقوة لإبرام الاتفاق.

وأشار إلى أن الصفقة المبرمة ستحرر المحتجزين وتوقف القتال وتوفر الأمن لإسرائيل (وفق قوله) وتسمح بزيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير للفلسطينيين.

ونوه بأن الفلسطينيين عانوا بشدة خلال الحرب التي قال إن حركة حماس هي من بدأتها، موضحًا أن الفلسطينيين عاشوا الأمرّين وقتل كثير من الأبرياء، وهم يستحقون السلام والحق في تقرير مستقبلهم.

وزعم أن إسرائيل تستحق السلام والأمن الحقيقي، وأن المحتجزين وعائلاتهم يستحقون لهم شملهم.

وسبق أن قال مسئول في حركة حماس، إن المحادثات بشأن قضايا رئيسية تتعلق باتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حققت تقدمًا.

وأضاف المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية المسألة، ف تصريح لوكالة رويترز: «المفاوضات حققت تقدما في قضايا رئيسية ونعمل لاستكمال ما تبقى قريبا».

في حين نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصادر، قوله إن إسرائيل وحماس تقتربان من اتفاق سيتم بموجبه إطلاق سراح 33 أسيرًا في المرحلة الأولى.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية ستنسحب تدريجيًّا من غزة باستثناء محيط أمني غير محدد في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن مفاوضات المراحل اللاحقة ستبدأ بعد 16 يوما من وقف إطلاق النار.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تكون المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة 42 يومًا.