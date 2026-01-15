سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، تعزيز جاهزيته الدفاعية، ومتابعة التطورات الإقليمية عن كثب، على خلفية تقارير تتحدث عن ضربة أمريكية محتملة ضد إيران.

أفاد بذلك متحدث الجيش الإسرائيلي إفي ديفرين، في بيان نشره على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال إن الجيش الإسرائيلي على دراية بالتقارير التي نُشرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مؤكدا أنه "يتابع التطورات عن كثب"، دون أن يتطرق إلى طهران أو إلى ضربة أمريكية محتملة.

ودعا ديفرين، الإسرائيليين إلى الاعتماد على بيانات الجيش الرسمية، وتجنب تداول الشائعات التي قد تثير القلق.

وأكد المتحدث أن الجيش الإسرائيلي "على أهبة الاستعداد، وسيواصل العمل بمسئولية لحماية أمن المواطنين".

وتصاعد ضغط الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ أن انطلقت بإيران، في 28 ديسمبر الماضي، احتجاجات شعبية على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وكشفت تصريحات مسئولين أمريكيين وإسرائيليين عن تطلع واشنطن وتل أبيب إلى سقوط النظام في طهران الحاكم منذ 1979.

والثلاثاء، أفادت هيئة البث العبرية الرسمية بوجود تقديرات في إسرائيل بأن الرئيس ترامب سيشن هجوما على إيران لدفعها إلى التفاوض.

واعتبرت أن الولايات المتحدة "أقرب من أي وقت مضى إلى مهاجمة إيران".