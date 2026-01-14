الرئيس الألماني يدعو لتكثيف الجهود لمساعدة المشردين

أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن قلقه على صحة المشردين في ألمانيا في ظل موجة البرد الأخيرة.

وقال شتاينماير في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "تُظهر موجة البرد بشكل خاص ما هو غير محتمل كل يوم: أن عشرات الآلاف من الناس في ألمانيا يضطرون للعيش في الشارع... لا يجوز أن نعتاد على ذلك، وتغييره مهمة السياسة".

وأكد شتاينماير أنه لا غنى عن المساعدات الموثوقة التي تقدمها المبادرات المحلية، وقال: "لذلك أوجه شكري في هذه الليالي القارسة لكل المساعدين في الملاجئ الطارئة ومطابخ الحساء وحافلات التدفئة، الذين يعملون حتى وقت متأخر من الليل لإنقاذ الأرواح".

وكان الطقس الشتوي قد تسبب في الأيام الماضية في انخفاض شديد لدرجات الحرارة في كثير من المناطق.

وحذرت الجمعية الألمانية الاتحادية لمساعدة المشردين مؤخرا من وجود قصور في توفير الخدمات للأشخاص الذين لا يملكون مسكنا خاصا.

وأشارت الجمعية إلى أن نقص أماكن النوم الآمنة، وصعوبة الوصول إلى عروض المساعدات، والإقصاء الاجتماعي، كلها عوامل تفاقم ظروف الحياة ومخاطر انخفاض حرارة الجسم في موسم البرد.

ووفقا لتقديرات الجمعية، فإن أكثر من مليون شخص في ألمانيا كانوا بلا مسكن في عام 2024.