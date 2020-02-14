دراسة في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن تكشف تسارع نمو الإنفاق الدفاعي العالمي

كشفت دراسة عرضت على مؤتمر ميونخ الدولي للأمن اليوم الجمعة، أن الإنفاق العالمي على الدفاع ارتفع بشكل أسرع في عام 2019 مقارنة بأي عام آخر على مدار العقد الماضي.

وقدّر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ذائع الصيت، النمو العالمي بنحو 4 في المائة بالشروط الواقعية، مقارنة بعام 2018، حيث وصل في أوروبا إلى 2ر4 في المائة ، وهو المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة المالية في عام 2008.

وعزا مدير عام المعهد جون تشيبمان الارتفاع إلى المخاوف بشأن روسيا ، التي عززت أيضًا من إنفاقها الدفاعي.

وقال المعهد الذي يتخذ من ستوكهولم مقراً له ، إن هناك عاملًا آخر يتمثل في دعوات الإدارة الأمريكية المستمرة للأعضاء الأوروبيين في الناتو للوفاء بالتزامهم بإنفاق 2 في المائة من الناتج الاقتصادي على الدفاع.