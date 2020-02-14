 بريطانيا تسلم مجرم عتيد مطلوب لرومانيا - بوابة الشروق
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بريطانيا تسلم مجرم عتيد مطلوب لرومانيا

لندن - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 14 فبراير 2020 - 11:00 م | آخر تحديث : الجمعة 14 فبراير 2020 - 11:00 م

قالت الشرطة اليوم الجمعة، إن بريطانيا سلمت واحدا من أكثر المجرمين المطلوبين في أوروبا إلى رومانيا، حيث يواجه اتهامات تشمل تهريب البشر والقتل وغسل الأموال.

وقالت وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في بريطانيا إن السلطات الرومانية تتهم فلورين جينيا (45 عاما) بتزعم "شبكة كبرى للجريمة المنظمة" أرسلت نساء رومانيات إلى إيرلندا وفنلندا ودبي لاستغلالهن جنسيا.

واتهم جينيا، المعروف باسم جنوزو، أيضاً بالابتزاز والتآمر لقتل مجرم منافس.

وحتى إلقاء القبض عليه في أغسطس عام 2018 في صالة رياضية في بلدة واتفورد، شمالي العاصمة البريطانية لندن، أدرج يوروبول اسم جينيا كأحد أكثر الرجال المطلوبين في القارة.

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