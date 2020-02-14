حفتر من بنغازي: نحن على تخوم قلب طرابلس وقاب قوسين أو أدنى من تحريرها

قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مساء اليوم الجمعة: "نحن على تخوم قلب طرابلس، وقاب قوسين أو أدنى من تحريرها".

وأضاف حفتر، في كلمة للمتظاهرين بمدينة بنغازي ضد التدخل التركي،مساء اليوم قائلا إنه"لا مساومة على ثوابت حتى تعود طرابلس حرة آمنة مطمئنة عاصمة لكل الليبيين .

وشدد على أنه"لا سلم في بلاده إلا بهزيمة المليشيات المسلحة ونزع سلاحها وطردها من ليبيا".

وأوضح حفتر"الجيش الوطني الليبي، لن يتوقف، ولو استنجد الخونة بجميع مرتزقة العالم حتى ترجع طرابلس لحضن الوطن".

وقال:"نطمئنكم بأنه لا رجوع عن هدفنا الذي دفع من أجله أبطالنا أرواحهم ودماءهم".

وتابع قائلاً: "لن نساوم أو نفرط فيما ضحى من أجله أبناؤنا، ولن نحيد عن ثوابتنا، وهي تحرير البلاد من المليشيات المسلحة".

ووجّه حفتر في كلمته رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما أوردته بوابة "أفريقيا الإخبارية" قال فيها: "لولا سيوف أجدادنا العرب لكنت ما زلت تعبد الأصنام والأوثان" مؤكدا أن"قوات الجيش الليبي لن تتوقف عن محاربة المليشيات الإرهابية وطردها من البلاد" مشيراً إلى أنه في هذه الحالة سيتم إعلان وقف دائم لإطلاق النار؟

وبحسب البوابة الإخبارية،شهدت عدة مدن ليبية اليوم الجمعة ،خروج مظاهرات عارمة ،تنديداً بالتدخل التركي، وإرساله المرتزقة والإرهابيين إلى البلاد، ودعماً لجهود الجيش الوطني في محاربة المليشيات الإجرامية.