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صندوق النقد: مصر قامت بخطوات جيدة لدعم الاقتصاد لتخطي أزمة كورونا

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
أ ش أ
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 2:18 ص | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 2:19 ص

 قالت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم السبت، إن مصر قامت بخطوات جيدة لدعم الاقتصاد خلال أزمة جائحة "كورونا".
وأشادت جورجيفا - في تصريح ضمن لقاء تلفزيوني في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة (أون) - بتوسع مصر في برامج الحماية الاجتماعية وتوفير الائتمان للشركات.
كما أشادت بجهود البنك المركزي المصري في دعم القطاعات المختلفة وكذلك دور السلطات المالية في تعزيز نظم الحماية من الإفلاس وحماية الوظائف.
وشددت على أهمية استمرار الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة أن الإصلاحات هي التي جعلت الاقتصاد المصري أقوى في مواجهة الأزمة الناجمة عن "كورونا"، مشيرة إلى أهمية استمرار سبل دعم الاقتصاد حتى مرور الأزمة.
وأكدت جورجيفا على استمرار الصندوق في العمل مع الحكومة بشكل وثيق.

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