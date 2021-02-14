المغرب يسجل 10 وفيات و 479 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، عن تسجيل 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 478 ألفا و135 حالة منذ الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في 2 آذار/مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 458 ألفا و504 حالات.

كما سجلت إحصائيات الوزارة 10 حالات وفاة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 8460 حالة.

وذكرت الوزارة أن مجموع المتعافين في المملكة وصل إلى 458 ألفا و504 حالات.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد من تلقوا التطعيم ضد "كوفيد- 19" وصل إلى نحو مليون و88539 شخصا.