 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من بلدة شعفاط شمال شرق القدس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من بلدة شعفاط شمال شرق القدس

أ ش أ
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 3:59 م | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 3:59 م

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 4 شبان من بلدة شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، بينهم شقيقان.

 

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر من البلدة.

 

وفي سياق متصل.. اقتحم مستوطنون إسرائيليون تحت حماية قوات الاحتلال، بلدة تقوع شرق بيت لحم.

 

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح بأن حوالي ١٠٠ مستوطن اقتحموا البلدة وتجمعوا في منطقة الخربة قرب مقر البلدية.

 

من جهة أخرى.. سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم 15 فلسطينيا من بلدة يتما جنوب محافظة نابلس إخطارات بهدم منازلهم.

 

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن الاحتلال سلم 15 مواطنا من سكان "حاظورة" في منطقة "بطن العين" ببلدة يتما إخطارات بهدم منازلهم.

 


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