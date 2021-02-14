 التحالف العربي يعلن اعتراض 515 طائرة مسيرة حوثية منذ 2015 - بوابة الشروق
الأحد 14 فبراير 2021 10:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟


النتـائـج تصويت

التحالف العربي يعلن اعتراض 515 طائرة مسيرة حوثية منذ 2015

التحالف العربي - ارشيفية
التحالف العربي - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 8:51 م | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 8:51 م
أعلن التحالف العربي، اليوم الأحد اعتراض 515 طائرة مسيرة للحوثيين، منذ بدء عملياته في اليمن عام 2015.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، في تصريحات لقناة العربية السعودية إن :"قوات التحالف نجحت في اعتراض 515 طائرة مسيرة و345 صاروخا باليستيا".

وأضاف المالكي أن:" الميليشيات الحوثية تحاول التأثير على المدنيين عبر الطائرات الانتحارية".

ولفت إلى أن" التحالف يرد باستهداف عناصر وقيادات ميليشيات الحوثي، وليس بشكل عشوائي".

وتحدث بأن" تصعيد الحوثيين مؤخرا، متعمد، وأن قرارهم مسلوب من جنرالات إيران".

وأشار إلى مقتل أكثر من 700 حوثي خلال الأربعة أيام الأخيرة، بمواجهات مع الجيش اليمني وبغارات جوية للتحالف.

ويدعم التحالف ،بقيادة السعودية، الجيش اليمني في قتاله ضد الحوثيين لاستعادة المدن التي يسيطرون عليها في البلاد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك