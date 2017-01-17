نشرة أسعار الحديد والأسمنت في أسواق الجملة اليوم

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شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بأسواق الجملة.

وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر سعر حديد عز ليسجل نحو 15150 جنيها.

استقر سعر حديد بشاي ليسجل 15050 جنيها.

واستقر سعر حديد العتال ليسجل نحو 15050 جنيها.

واستقر حديد المراكبي ليسجل نحو 14300 جنيه.

واستقر حديد المصريين ليسجل 14500 جنيه.

كما استقر حديد العشري 14500 جنيه.

وجاءت أسعار الأسمنت كما يلي:

استقر سعر أسمنت المسلح ليسجل 1255 جنيه.

كما استقر سعر أسمنت النصر ليسجل 1210 جنيه.

واستقر أسمنت لافارج ليسجل 1245 جنيها.

واستقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 1220 جنيه.

واستقر سعر أسمنت حلوان ليسجل 1250 جنيها.

واستقر سعر مصر للأسمنت قنا ليسجل 1205جنيها.

واستقر سعر أسمنت السويدي ليسجل 1270 جنيها.

وترتبط تلك الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تشمل تكلفة النقل، وتعتبر أسعارًا استرشادية تخضع للزيادة أو النقصان حسب الكميات المتوفرة من المنتج في كل محافظة.