المستشار الألماني: لا توجد خطط حاليا لقبول أوكرانيا في حلف الناتو

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه لا توجد حاليا أي خطط لقبول أوكرانيا في أحلاف غربية، مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، رغم ما تعنيه موسكو ضمنا بمطالبها الأمنية في الأزمة الأوكرانية.

وقال شولتس، عقب محادثاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، "وهذا هو السبب في أن يكون غريبا إلى حد ما ملاحظة أن الحكومة الروسية تجعل شيئا ليس مدرجا عمليا على الأجندة ، موضوعا لمشاكل سياسية كبرى".

وأضاف المستشار الألماني "ورغم ذلك فإن هذا هو التحدي الذي نواجهه فعليا الآن. إنه شئ ليس بمشكلة على الإطلاق ، لكن يتم جعله مشكلة الآن".

يشار إلى أن الضمانات الأمنية التي طالبت بها روسيا من الدول الغربية تضمنت عدم توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقا وعدم ضم أوكرانيا للحلف.