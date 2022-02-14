الجزائر تسجل 15 وفاة و413 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر اليوم الاثنين، تسجيل 413 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة بانخفاض 113 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 262 ألفا و165.

وكشفت الوزارة في بياناتها اليومية حول الوضعية الوبائية في البلاد عن رصد 15 حالة وفاة جديدة بزيادة حالة واحدة عن حصيلة يوم أمس، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 6 آلاف و744.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 340 حالة جديدة، ليصل عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 1755 ألفا و48، بينما يتواجد 27 مريضا في العناية المركزة.