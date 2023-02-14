الأمم المتحدة تطلق عملية لجمع 400 مليون دولار لإغاثة ضحايا الزلزال في سوريا

أطلقت الأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، عملية لجمع 400 مليون دولار لإغاثة ضحايا الزلزال في سوريا، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها.



ودخلت عصر الثلاثاء، أول قافلة مساعدات من الأمم المتحدة عبر معبر باب السلامة الحدودي بين تركيا ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا، وفق ما أفاد مراسل لوكالة «فرانس برس» عند النقطة الحدودية.



وتتألف القافلة من 11 شاحنة مقدمّة من المنظمة الدولية للهجرة، التي أفاد متحدث باسمها في جنيف لـ«فرانس برس» أنها تحمل «مساعدات إنسانية أساسية، بما في ذلك مستلزمات إيواء وفرش وبطانيات وسجاد».



ودخل وفد من الأمم المتحدة الثلاثاء، إلى مناطق سيطرة الفصائل الجهادية والمعارضة في شمال غرب سوريا لأول مرة منذ الزلزال المدمّر، في زيارة تهدف وفق مسؤول أممي في جنيف إلى «تقييم» الأضرار.



وعبر الوفد قبل ظهر الثلاثاء، من تركيا عبر معبر باب الهوى إلى محافظة إدلب، حيث توجّه الى مدينة سرمدا.



وتأتي الزيارة بعدما أثار تأخر الأمم المتحدة في إدخال قوافل مساعدات إغاثية استجابة للزلزال إلى مناطق الشمال السوري المتضررة بشدّة، استياءً واسعاً.



وعقدت الأمم المتحدة اجتماعًا طارئًا الاثنين، حول كيفية زيادة المساعدات للمناطق المنطقة الخارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا.



وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنّ الرئيس السوري بشّار الأسد، وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سوريا؛ لإدخال مساعدات إنسانية للمتضرّرين من الزلزال.