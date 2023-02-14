 إصابة شاب فلسطيني برصاصة في الرأس خلال اقتحام الاحتلال لطوباس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة شاب فلسطيني برصاصة في الرأس خلال اقتحام الاحتلال لطوباس


نشر في: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 9:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 9:02 ص

أصيب شاب فلسطيني اليوم /الثلاثاء/، بالرصاص الحي في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الفارعة جنوب طوباس.
وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأن الشاب محمود ماجد العايدي أصيب بالرصاص الحي في الرأس وإصابته خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي.
ووفقا لمدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، فإن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أحمد رجا الخطيب (45 عاما) بعد مداهمة منزله، وخلال ذلك أصيب نجله رجا في الساق جراء نهشه من كلب بوليسي أطلقه الجنود.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم فجرا بأعداد كبيرة وانتشرت في كافة أرجائه، كما حاصرت منزل أحد المواطنين.


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