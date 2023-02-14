أوكرانيا: شن 15 غارة على مجموعات روسية وإسقاط طائرتين معاديتين خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 15 غارة على مجموعات روسية وتمكنت من إسقاط طائرتين من طراز "سوخوي-24 إم" و"سوخوي-25" في آخر 24 ساعة.

وذكرت الهيئة -في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية- "أنه خلال اليوم الماضي، نفذ الطيران الأوكراني 15 غارة على مجموعات روسية وأسقط المدافعون لدينا طائرتين معاديتين من طراز Su-24M وSu-25. في الوقت نفسه، أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية مركز مراقبة وسبع مجموعات قوى عاملة ومحطتي حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة".

وأضاف البيان "أن الجيش الروسي شن، على مدار اليوم الماضي، ضربتين صاروخيتين و32 ضربة جوية وأطلق 55 صاروخا باستخدام أنظمة MLR. ولا يزال خطر الضربات الروسية مرتفعا في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا. ويواصل الروس تركيز جهودهم الرئيسية على إجراء عمليات هجومية في اتجاهات كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا ونوفوبافليفكا، بينما تكبد خسائر كبيرة".

وأشار بيان الجيش الأوكراني، في ختامه، إلى أن قوات الدفاع الأوكرانية تمكنت منذ بدء العلميات العسكرية من مقتل 138 ألفا و340 جنديا روسيا.