إعلام إسرائيلي: قتيل و7 إصابات في القصف الذي استهدف مدينة صفد

قُتل مستوطن وأصيب سبعة آخرون بجروح مختلفة في مدينة صفد المحتلة، جراء سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان اليوم الأربعاء.‏



وأكدت القناة «14» العبرية، مقتل مستوطن وإصابة آخرين في مدينة صفد المحتلة جراء الصواريخ التي أطلقت من لبنان.



وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم»، نقلا عن الإسعاف الإسرائيلي إن خمسة مستوطنين أصيبوا جراء إطلاق الصواريخ الأخيرة من لبنان على الجليل الأعلى.



وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أكدت تفعيل صفارات الإنذار في جميع مناطق الجليل الأعلى وصفد.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن «حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في قصفه صفد»، منوهة أن القبة الحديدية فشلت في اعتراض الصاروخ الأخير.







لحظة استهداف مدينة صفد المحـ ـتلة برشقة صاروخية قبل قليل pic.twitter.com/HfS06zMJoD — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) February 14, 2024