التعليم: فتح التقديم لشغل وظيفة مدير ووكيل لعدد من المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة مديري ووكيل لعدد من المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

ويستمر التقديم حتى 20 فبراير الجاري على الرابط التالي:

https://tawzef.emis.gov.eg/index_head.aspx.

وحددت شروط التقدم للالتحاق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وهي:

• مؤهل عالي مناسب.

• خبرة في مجال إدارة المنشآت التعليمية لا تقل عن 3 سنوات ولا يزيد السن في أول أكتوبر 2024 عن 55 عاما.

• يفضل أن يكون من أبناء المحافظة الموجود بها المدرسة (لا يوجد بدل انتقال).

• يتعهد بالاستمرار بالعمل داخل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مدة لا تقل عن خمس سنوات دراسية.

• إجادة اللغة الإنجليزية.

• إجادة استخدام الحاسب الآلي (MS Office).

• الحصول على تقويم أداء بمرتبة كفء خلال الثلاث سنوات.

• يفضل الحصول على دراسات عليا بمجال الإدارة أو مجال التدريب أو المجال التربوي.

• يفضل الحصول على دورات تدريبية في مجال القيادة.

وأوضحت معايير القبول وهي:

• اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى.

• اجتياز المقابلة الشخصية والمبنية على اختبارات القيادة.