تقرير: مكتب نتنياهو يطالب بمقاضاة صحفيين ينشرون تفاصيل اجتماعات الحكومة الإسرائيلية

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطالب بمقاضاة الصحفيين الذين ينشرون تفاصيل من اجتماعات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشئون الأمنية والسياسية "الكابينت"، دون موافقة الرقابة على النشر.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "مكتب رئيس الوزراء يطالب بمنع الصحفيين من نشر أي تفاصيل عن المناقشات التي تجري في المجلس الوزاري السياسي الأمني (الكابينت) ومقاضاة المراسلين الذين سينشرون اقتباسات منها"، وفقاً لوكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضافت الهيئة أنه "من ناحية أخرى، لن يُمنح الصحفي حصانة إلا إذا حصل على موافقة الرقابة على النشر، كما تم الكشف عن أن نتنياهو بدأ أيضاً في تقييد تقدير الرقيب".

وأشارت إلى أنه "من المتوقع أن يعارض الاقتراح المستشارة القانونية للحكومة جالي بيهاريف ميارا على اعتبار أن مقاضاة الصحفيين الذين ينشرون أي تسريب عن اجتماعات الكابينت ليس الحل القانوني المناسب، كما أن المسرّبين وليس ناشري التسريب ينبغي التعامل معهم قانونيا"، في إشارة إلى الوزراء المشاركين بالاجتماعات.

وذكرت الهيئة الإسرائيلية أنه "من المقرر عقد اجتماع حول هذا الموضوع في الأيام القليلة المقبلة، دون تحديد الجهة التي ستجتمع".

وبحسب الهيئة، كان نتنياهو قد "طالب في نوفمبر من العام الماضي، بطرح قانون من شأنه أن يحدّ من السلطة التقديرية للرقابة العسكرية أثناء الحرب، ويجبرها على حظر المطبوعات على نطاق أوسع بكثير من الوضع الحالي (حينها)".

وأضافت أنه "بحسب نتنياهو، فإن الرقابة العسكرية توافق على المطبوعات التي تضرّ بأمن الدولة، وهو غاضب من سلوكها منذ بداية القتال".

وأوضح الهيئة أنه "في ديسمبر ناشد نتنياهو رئيس أركان الجيش (هرتسي هاليفي) ورؤساء مؤسسة الأمن التحرك ضد الرقابة العسكرية".