انتشر فيديو لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو، وهو يرقص مع جنود الجيش الإسرائيلي بالقرب من قطاع غزة، في لقطة أثارت غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر بومبيو، في الفيديو وهو يشارك مع عدد من الجنود في رقصة احتفالية، ومنح أحدهم الوزير الأسبق راية لواء جولاني، وقام بارتدائها على الفور، ومواصلة الرقص مع الجنود، بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

Former U.S. Secretary of State & CIA Director Mike Pompeo dancing with Israeli soldiers near Gaza border.



I think after all the statements and everything that happened they should change its name to the united states of Israel. pic.twitter.com/MwaU1KXz2g