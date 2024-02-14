حكاية كتب على ضفاف نهر السين بفرنسا

يشكل نهر السين في فرنسا، قدسية خاصة، وعلى ضفافه نجد أكشاك تاريخية للكتب المستعملة، تعود إلى عدة قرون، ومع اقتراب استضافة باريس لدورة الألعاب الأولمبية في يوليو المقبل، قررت السلطات الفرنسية إزالة هذه الأكشاك.

أدى القرار إلى احتجاجات قوية وإجراءات قانونية، ودفاعاً عن هذا "التراث الحي" للعاصمة، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التخلي عن قرار إزالة الأكشاك.. فما تاريخ هذه الأكشاك؟

وقالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، إنه لعدة أشهر أو حتى سنوات، كانت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس تعمل على تنظيم حفل افتتاح استثنائياً.. بعرض نهري على ضفاف نهر السين. لم يسبق له مثيل من قبل، ولكن لم يوافق عليه إيمانويل ماكرون مطلقًا".

* قرار ماكرون

ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإنه "قبل أقل من ستة أشهر من الافتتاح، تخلى ماكرون عن الخطة لإزالة أكشاف بائعي الكتب المستعملة الموجودين على ضفاف نهر السين.

وفي نهاية يوليو الماضي، أُبلغت المكتبات فجأة أنه لأسباب أمنية، سيتعين نقل عدة مئات من صناديق الكتب المثبتة على طول الأرصفة مؤقتًا قبل أيام قليلة من حفل الافتتاح.

* أكشاك عمرها 150 عاماً

من جانبه، قال موقع "سورتير باري" الثقافي الفرنسي، إنه :" في نوفمبر، قامت بلدية باريس باختبار إزالة وإعادة تجميع هذه الأكشاك الخشبية، التي يبلغ عمر بعضها 150 عامًا".

وتحول الاختبار الفني إلى محنة استمرت عدة ساعات. وقد سلط بائعو الكتب المستعملة الضوء بشكل خاص على هشاشة هذه الصناديق في رفضهم إخلاء أرصفة نهر السين، معتقدين أن العديد من زملائهم لن يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة لأسابيع بعد عملية النقل، بحسب الموقع الفرنسي.

* كنز للثقافة

وظلت الأكشاك الواقعة على ضفاف نهر السين، المهددة بالإغلاق باستمرار، جزءًا من المشهد الباريسي لأكثر من قرن ونصف، وهي بمثابة كنز للثقافة والفن بأسعار منخفضة.

وإذا كانت الأكشاك الخضراء الشهيرة قد تم تركيبها فقط في عام 1859، فإن بائعي الكتب المستعملة على ضفاف نهر السين ظلوا يبيعون كتبهم المستعملة لفترة أطول بكثير، على أرصفة.

وتم احتلال الأرصفة لأول مرة من قبل بائعي الكتب المستعملة في بداية الإمبراطورية الأولى، أي في بداية القرن التاسع عشر.

* 900 كشك

ولا تزال الأكشاك الخضراء التي يبلغ عددها حوالي 900 كشكاً، موجودة حتى اليوم، مما يجعل ضفاف نهر السين غنية وترمز إلى الحب الذي تكنه مدينة باريس للأدب عبر تاريخها.

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، ضربت العديد من الضربات القاسية بائعي الكتب المستعملة. وقد أدت عمليات الإغلاق المتعاقبة إلى إضعاف سوقها، كما أن الدعوات المختلفة لتقديم الطلبات تجتذب عددًا قليلاً من المشترين.

وفي عام 2023، أثرت عليهم أزمة جديدة، إذ أنه لضمان سير دورة الألعاب الأولمبية في باريس دون أي عوائق، طلبت مديرية الشرطة في باريس من بائعي الكتب المستعملة إزالة ما يقرب من 60% من الأكشاك.

وهو القرار الذي استنكره العديد من الباريسيين، وبائعي الكتب المستعملة أنفسهم، الذين يرفضون التزحزح.

ومع ذلك، تحتوي هذه الأكشاك على جوهرة حقيقية، وهي الكتب المستعملة والطبعات القديمة والنادرة والمجلات القديمة وحتى رسومات الفنانين، يمكنك العثور على كل شيء هناك، وغالبًا ما يكون ذلك بأسعار معقولة جدًا.

* 300 ألف كتاب

ونجد ما يقرب من 300 ألف كتاب في أكشاك مختلفة، منتشرة على طول ضفاف نهر السين، من بونت ماري إلى رصيف فولتير.

ونتيجة لتلك الأزمة، أعلن الإليزيه، الثلاثاء، في ختام اجتماع بحضور إدارة اللجنة المنظمة للأولمبياد:"مع الإشارة إلى أنه لا يمكن التوصل إلى حل توافقي ومطمئن مع هؤلاء الفاعلين"، طلب إيمانويل ماكرون من وزير الداخلية جيرالد دارمانان ومحافظ شرطة باريس لوران نونيز أن "يتم الحفاظ على جميع بائعي الكتب المستعملة.

بدوره، قال ماثيو شيريز، محامي بائعي الكتب لصحيفة "ليبراسيون" الفرنسية:"هذا القرار هو نتيجة لما عملنا بصبر على تنفيذه منذ أشهر"، مضيفاً:" هذا أيضًا دليل على أن الأمر لم يكن صراعًا بين الثقافة والرياضة، وأن الاثنين يمكن أن يسيرا معًا بشكل جيد للغاية".

* دواعِ أمنية

ونظرًا للمتطلبات الأمنية، خططت إدارة الشرطة لإزالة بعض أكشاك بائعي الكتب المستعملة "بضعة أيام"، مما شكل أيضًا مشكلة بالنسبة لمنظر النهر من الأرصفة العالية.

من جانبها، أجرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، مقابلة مع أحد ممثلي غرفة التجارة والصناعة في باريس:"هذه أخبار جيدة إلى حد ما [...] كانت المشكلة ذات طبيعة أمنية، وقد وجدوا بالتأكيد حلاً لتأمين المنصات أثناء وجود الأكشاك ".

ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإن كان قد تم بحث حل وسط يتمثل في تفكيك جزء فقط من الأكشاك، لكن دون إرضاء بائعي الكتب المستعملة الذين قرروا منتصف يناير الماضي اتخاذ الإجراءات القانونية التي كان من المقرر رفعها هذا الأسبوع.

وعاد محامي الكتب قائلاً:" من الناحية القانونية كانت لدينا كل الحجج للتوصل إلى قرار إيجابي بالنسبة لبائعي الكتب المستعملة".

إلا أن مصممي حفل الافتتاح لديهم رأياً معارضاً، معتبرين أن وجود هذه الأكشاك سيقلل عدد الحضور المحتملين، لأن ماكرون طالب الشرطة الفرنسية التكيف أمنياً مع الوضع بوجود هذه الأكشاك" وبالتالي فإن المساحات المعنية على المنصات العالية لن تكون أكثر عرضة للترحيب بالجمهور خلال الاحتفال.

وقال الإليزيه إن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان "سيراجع النظام الأمني ​​بأكمله في نهاية مارس، لحضور حفل الافتتاح، بمجرد الانتهاء من جميع المشاورات مع المسؤولين المنتخبين المحليين وأصحاب المصلحة".