تمكنت المقاومة الفلسطينية من قتل 3 جنود من قوات الاحتلال المتوغلة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أمس الاثنين الماضي، وذلك في كمين مركب تم استخدامة خلال الأسابيع الأخيرة من الاشتباكات.

ولم يكن هذا الكمين هو الوحيد الذي تستخدمة المقاومة للإيقاع بجنود الاحتلال، بل يعد الخامس بين عدة كمائن فتاكة كبدت جيش الاحتلال حصيلة من القتلى والدبابات المدمرة.

ونستعرض سويا خلال السطور التالية تفاصيل 5 كمائن فتاكة أوقع مقاتلو المقاومة الفلسطينية فيها جنود الاحتلال مسببين خسائر فادحة.

- كمين وحدة يهلوم

ذكرت صحيفة التايمز الإسرائيلية، نقلا عن بيان جيش الاحتلال، أن 5 ضباط وجنود من وحدة يهلوم لقوات الهندسة الخاصة الإسرائيلية لقوا حتفهم في 9 من يناير الماضي، من خلال تفجير شاحنة مفخخة؛ ما أدى لمقتل 5 وإصابة آخرين.

ووصف عدد من القيادات الإسرائيلية ذلك اليوم بأنه أقسى يوم على الجيش منذ اجتياح قطاع غزة.

يذكر أنه لم تعلن أي من فصائل المقاومة تبنيها للعملية.

- أقسى يوم على الاحتلال في القطاع

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت، نقلا عن بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 21 وإصابة آخرين من بين صفوف القوات العاملة شرقي مخيم المغازي بكمين مركب، تخلله تفجير مبنيين مملوئين بالمتفجرات؛ ما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات وتدمير دبابة بقذيفة مضادة للدروع.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مسئوليتها عن الهجوم، والذي تم تصويره بمقطع فيديو متداول.

- الكمين الأخير

ونقلت صحيفة التايمز الإسرائيلية عن بيان رسمي لجيش الاحتلال تفاصيل الكمين الذي وقع أول أمس الاثنين، حيث تم تفجير مبنى مفخخ بجنود الاحتلال في مدينة خان يونس؛ ما أسفر عن مقتل 3 وإصابة 10، ويرجح جيش الاحتلال أن أحد المقاومين تسلل وأطلق قذيفة مضادة للتحصينات لتفعيل المتفجرات بالمبنى.

- كمينان مدمران للدبابات

صرحت كتائب القسام، في بيان رسمي لها في 2 فبراير الماضي، بنجاحها في تدمير 3 دبابات ميركافاة، حيث تم استهدافها بعبوات شواظ الناسفة، وقذائف الياسين المضادة للدروع، وتم تصوير العملية في مقطع فيديو متداول.

وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، قد أعلنت في 21 يناير الماضي، نصب كمين هندسي بعبوات ناسفة شديدة التفجير في عدد من آليات الاحتلال شرقي حي الزيتون؛ ما أدى لتدميرها، كما تم توثيق العملية وتصوريها بمقطع فيديو.

وأكدت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن عدد الكمائن المركبة تزايد منذ يناير الماضي، وذلك نتيجة لسحب 70% من قوات الاحتلال من قطاع غزة، وتحول جيش الاحتلال للتمركز بدلا من التحرك المستمر، مشيرة إلى أن ذلك زاد من الهجمات الناجحة للمقاومة الفلسطينية على الجنود المتوغلين.