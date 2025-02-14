وزير الخارجية الأمريكي: البلدان العربية ستعود إلينا بخطة حول غزة بعد اجتماعها في السعودية

أكد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، أن الجنود الأمريكيين لن يقاتلوا حماس، قائلا: "حماس لديها أسلحة ولن يكون الجنود الأمريكيون هم من ينزلون للميدان لقتالها بل إسرائيل".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات نقلتها شبكة الجزيرة: "العودة للقتال لن تحل المشكلة في غزة لذا سنمنح البلدان العربية وقتا لتقديم خطة، الخطة الوحيدة المتاحة لنا هي نقل الفلسطينيين خارج قطاع غزة".

وتابع: "البلدان العربية ستعود إلينا بخطة حول غزة بعد اجتماعها في السعودية، وآمل أن نتمكن مع البلدان العربية من التوصل إلى خطة جيدة حول غزة ونقدمها للرئيس ترامب".