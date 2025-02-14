سرايا القدس تبث مشاهد لأسير إسرائيلي يُفرَج عنه غدا: ظهر يصطاد السمك

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد للأسير الإسرائيلي لديها ألكسندر توربانوف المقرر الإفراج عنها غدًا السبت.

وشوهد الأسير الإسرائيلي، خلال إحدى الجولات على شاطئ بحر قطاع غزة، كما ظهر وهو يمارس صيد الأسماك، وشوهد أيضًا وهو يدون رسالة باللغة العبرية.

تغطية صحفية| تغطية صحفية: مشاهد للأسير لدى ســـرايا القدس "ألكسندر توربانوف" خلال إحدى الجولات على شاطئ بحر قطاع غزة. pic.twitter.com/sB2t3X5GlI — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 14, 2025

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس، أن المقاومة قررت الإفراج يوم غد السبت عن 3 أسرى إسرائيليين.

وذكر أبو عبيدة أن الأسرى الذين سيفرج عنهم هم: ساشا ألكسندر تروبانوف، وساجي ديكل حن، ويائير هورن.

ومقابل كل أسير إسرائيلي ستفرج سلطات الاحتلال عن 12 أسيرا فلسطينيا من أصحاب المؤبدات، و111 أسيرا من غزة اعتقلهم جيش الاحتلال بعد السابع من أكتوبر 2023، مما يعني بالإجمال خروج 36 أسيرا من أصحاب المؤبدات و333 أسيرا غزيا.