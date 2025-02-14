المكتب الحكومي في غزة: لم تدخل معدات ثقيلة أو منازل مؤقتة إلى القطاع حتى الآن

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الجمعة، إنه "لم يدخل أي منازل مؤقتة أو كرافانات أو معدات أو آليات ثقيلة من الموجودة بالجانب المصري من معبر رفح حتى الآن".

وأضاف المكتب الحكومي، في بيان عبر "تليجرام": "نتابع سلوك الاحتلال، ونضع الوسطاء في صورة خروقاته يومياً، وننتظر التزامه بتعهداته في اتفاق وقف إطلاق النار، وبدء إدخال كل المستلزمات الواردة ضمن البروتوكول الإنساني بالأصناف، والكميات المحددة، والمواعيد المقررة لذلك"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وشدد المكتب على أن الواقع الإنساني والمعيشي الكارثي في قطاع غزة لا يحتمل المماطلة والتسويف، لافتاً إلى أن "قرابة مليون ونصف المليون أصبحوا من دون مأوى بعد تدمير منازلهم".