السعودية ترحب بإمكانية عقد قمة بين ترامب وبوتين في المملكة

أشادت السعودية، اليوم الجمعة، بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، وما تم الإعلان عنه من إمكانية عقد قمة تجمعهما في المملكة، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية السعودية اليوم.

ووفقا للبيان، أعربت السعودية عن ترحيبها بعقد القمة في المملكة، وأكدت استمرارها في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا التي بدأت منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، حيث أبدى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء خلال اتصاله في الثالث من مارس 2022 بكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس فولوديمير زيلينسكي استعداد المملكة لبذل مساعيها الحميدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة. بحسب وكالة أنباء (واس) السعودية.

وقد واصلت المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية هذه الجهود بما في ذلك استضافة المملكة للعديد من الاجتماعات بهذا الخصوص، وفقا للبيان.