قالت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية، إن الإعصار الاستوائي الشديد "زيليا" المصنف من الفئة الخامسة وصل اليوم الجمعة إلى اليابسة، وضرب شمال ولاية أستراليا الغربية.

وحذرت السلطات في ولاية أستراليا الغربية من تأثير "مدمر للغاية" للإعصار الذي وصل إلى اليابسة الساعة 12:30، أمس الخميس، بالتوقيت المحلي (0430 بتوقيت جرينتش) بالقرب من ميناء هيدلاند، على بعد حوالي 13 ألف كيلومتر شمال شرق بيرث، على الساحل الشمالي للولاية.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية من حدوث فيضانات وعواصف ورياح عاتية تصاحب الإعصار.

وقال ماثيو كولوبي الخبير بوكالة الأرصاد الجوية الأسترالية إن "النواة المدمرة للغاية للنظام، المنطقة المحيطة بمركز الإعصار، تؤثر على ذلك الساحل... إلى الشرق من ميناء هيدلاند، مما يؤدي الآن إلى هبوب رياح مدمرة للغاية تصل سرعتها إلى 290 كيلومترًا في الساعة، وهطول أمطار غزيرة وفيضانات".

وأشار كولوبي إلى أن إعصار "زيليا" تسبب في هطول أمطار غزيرة للغاية، مضيفا أن "إجمالي هطول الأمطار المتوقع أن يتراوح بين 200 و 300 ملم خلال الـ 24 ساعة القادمة، مع إمكانية هطول أمطار تصل إلى 500 ملم لمدة ثلاثة أيام".