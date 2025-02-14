محافظ أسيوط يلتقي أهالي قرية المطيعة ويوجّه بحل مشاكلهم

عقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، لقاءً جماهيريًا مع أهالي قرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط، وذلك للاستماع إلى طلباتهم ومناقشة القضايا التي تمس حياتهم اليومية، في إطار لقاءاته الدورية مع المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل المباشر مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء اللقاء داخل السرادق الذي أقامه حزب حماة الوطن بالمحافظة، بحضور النائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب والأمين العام للحزب بأسيوط، واللواء محمد عزت، رئيس مركز أسيوط، وعدد من وكلاء الوزارات، منهم الدكتور محمد زين الدين حافظ (الصحة والسكان)، والمهندس خميس محمد (الزراعة)، وخالد محمد أحمد (التموين)، وعلي سيد (العمل)، والمهندس عصام عبد الظاهر (الإسكان)، والدكتور صلاح علي (الطب البيطري)، والمهندس أحمد صلاح فخري (الطرق والنقل)، والشيماء عبد المعطي (التضامن الاجتماعي)، إلى جانب مصطفى فهمي، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومسؤولي المديريات الخدمية، ونواب رئيس المركز.

وتناول اللقاء عدة قضايا تخص التنمية المحلية، وتحسين الخدمات العامة، وتطوير البنية التحتية بالقرية، كما تمت مناقشة سبل دعم المشروعات الصغيرة، وتحسين الخدمات البيطرية، وتطوير قطاعي الصحة والتموين.

واستمع المحافظ إلى استفسارات المواطنين حول المشكلات التي تواجههم في مختلف القطاعات، حيث وجّه الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مؤكدًا أن جميع الشكاوى والمقترحات تخضع للدراسة لإيجاد حلول سريعة وفعالة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد محافظ أسيوط حرصه على عقد لقاءات ميدانية مفتوحة بشكل مستمر، لتعزيز التواصل بين القيادة التنفيذية والمواطنين، مشددًا على أن هذه اللقاءات توفر فرصة مباشرة لحل المشكلات والتفاعل مع الأهالي بهدف تحقيق حياة كريمة لهم.

كما دعا كافة المؤسسات والأحزاب وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص ورجال الأعمال إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية المنشودة التي تصب في مصلحة المواطن.

وفي ختام اللقاء، أعرب المواطنون عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ، مؤكدين أن الاستماع إلى مشاكلهم والتوجيه بحلها يعكس اهتمام القيادة التنفيذية بتلبية احتياجاتهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم.