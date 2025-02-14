أعلنت وزارة الصناعة أن كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، سيعقد، غدًا السبت، لقاءً مع مستثمري المناطق الصناعية بمحافظة السويس، بحضور المحافظ طارق حامد الشاذلي. ويُعقد اللقاء في مقر شركة سيراميكا كيلوباترا جروب بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

يأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين الصناعيين يوم السبت من كل أسبوع، بهدف بحث التحديات التي تواجههم والعمل على حلها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة وإيجاد حلول لإعادة تشغيلها.

ودعت الوزارة مستثمري المناطق الصناعية بمحافظة السويس، إلى حضور اللقاء والاستفادة من فرصة مناقشة العقبات التي تواجههم في المحافظة.

كما أشارت الوزارة إلى أنه في حال وجود مشكلات عاجلة، يمكن للمستثمرين التقدم بها إلى إدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.