المجلس المركزي لليهود يتلقى خطابات تهديد باستخدام العنف

أعلن المجلس المركزي لليهود بألمانيا أنه أحد المؤسسات التي تعرضت لسلسلة من التهديدات باستخدام العنف يشتبه أنها صادرة من متطرفين يمينيين ضد ساسة ومؤسسات.

وأوضح المجلس اليوم الخميس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه تلقى في سياق هذه السلسلة خطابا عبر البريد الالكتروني يتضمن تهديدا، لافتا إلى أنه بشكل عام يتلقى خطابات كراهية بصفة دورية سواء عن طريق البريد أو الرسائل الإلكترونية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المجلس أن عدد هذه الخطابات يمكن أن يصل إلى عدة مئات يوميا، بعضها يشمل تهديدات باستخدام العنف، وأوضح: "مؤخرا لم تعد مجهولة الهوية، وأصبحت عدوانية بشكل متزايد"، لافتا إلى أنه يتم إخطار هيئة أمن الدولة في حال وجود تهديد بالعنف.

وبحسب تقارير صحفية، يتم تلقي خطابات تشمل تهديدات باستخدام العنف ضد ساسة وشخصيات عامة بارزة وروابط ومؤسسات وهيئات حكومية أيضا منذ عدة أسابيع.