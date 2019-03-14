ترامب: آفاق التعاون التجاري مع بريطانيا «غير محدودة»

كتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها إنه على استعداد للتفاوض على "اتفاق تجاري واسع النطاق" مع بريطانيا، وذلك قبل ساعات من إجراء البرلمان البريطاني تصويتا مهما بشأن إمكانية إرجاء خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ترامب" إدارتي تتطلع للتفاوض بشأن اتفاق تجاري واسع النطاق مع المملكة المتحدة، الآفاق غير محدودة".

وكان ترامب قد انتقد في حوار مع صحيفة ذا صن البريطانية العام الماضي نهج رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، وحذرها من أن خطتها قد تمنع عقد اتفاق تجارة حرة مع أمريكا عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.