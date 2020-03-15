اشتية يطالب إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في ظل تفشي كورونا لديها

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طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم السبت، إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجونها في ظل تفشي فيروس كورونا لديها.

وخص اشتية في طلبه الذي نشره على حسابه في "فيسبوك" بالإفراج عن الأسرى المرضى والمصابين بالأمراض المزمنة والأطفال "حفاظا على أرواحهم".

وأعلن أنه سيتم توجيه رسالة إلى اللجنة الدولية للصليب لمطالبتها بالعمل على الإفراج عن الأسرى، والتأكد من مراعاة إدارة السجون إجراءات السلامة العامة، خصوصا الحد من حالة الاكتظاظ في هذه السجون.

وذكر اشتية أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ستتابع سلامة أكثر من ستة آلاف أسير فلسطيني يقبعون في سجون إسرائيل من خلال الأطر القانونية والإنسانية.