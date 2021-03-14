الشاب المصاب في إعلان محمد رمضان: لولا تأخري في القفز فوق القنبلة لكنت ميتا

قال يوسف عمر، الشاب الذي أصيب في إعلان للفنان محمد رمضان، إن مسؤول التفجيرات بالإعلان طمأنه من عدم تضرره من انفجار القنبلة، متابعًا: «قالي القنبلة هتعدي من تحت رجليا وهنط أقع على المرتبة اللي ورايا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس السبت، أنه كان على علم بوجود القنبلة في تصوير الإعلان ولكنه كان يظنها مجرد صوت ودخان وليست حقيقية، ذاكرًا أنه تأخر في القفز ما جعل القنبلة تتسبب في إصابات بقدميه.

وتابع: «المخرج أول ما قال أكشن مسمعتش حاجة ومحستش برجليا ولمدة نصف ساعة ودني بتصفر»، معلقًا على رد فعل الفنان محمد رمضان «جالي وقالي عاش يا بطل شوت حلو».

وذكر أن مسؤول المتفجرات في الإعلان حاول تهديده بشكل غير مباشر، وحاول إلقاء اللوم عليه في الحادثة، مستكملًا: «كنت ماشي من التصوير دخل عليا هو وثلاثة وعملي كارت إرهاب علشان سمع إني رفعت عليه قضية، وقالي إني السبب علشان نطيت متأخر، وأنا لو كنت نطيت بدري كان زماني مت».

وتعرض الفنان الشاب يوسف عمر، لحروق من الدرجة الأولى بسبب انفجار شديد أثناء تصويره لإعلان تجاري رفقة الفنان محمد رمضان أمس.



