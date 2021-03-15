ميادة الحناوي عن مروجي شائعة إصابتها بالزهايمر: ميخافوش ربنا

طمأنت الفنانة ميادة الحناوي، جمهورها على حالتها الصحية بعد تداول البعض لأخبار إصابتها بمرض الزهايمر، قائلة: «ميخافوش ربنا».

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الأحد، إن من أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية وفاة شقيقتها، وإجراء أخيها لعملية جراحية بالقلب.

وأوضحت أنها لا تغادر منزلها منذ ما يقرب من عام؛ نظرًا لظروف جائحة كورونا، مضيفة أنها تعمل حاليًا على أعمال فنية جديدة، إضافة إلى أنها ستقوم بحفلات.

وأشارت إلى عدم إقبالها على إقامة الحفلات خلال الفترة الماضية؛ مرعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين التي تأثرت خلال الجائحة، معقبة: «ضميري كان هيأنبني الحقيقة لو عملت حفلات».