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تدخل مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» فى السعودية التى ستحل عمليا مكان نظام الكفيل المعمول به فى المملكة منذ أكثر من 70 عاما، حيز التنفيذ اليوم الأحد.

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى السعودية قد أعلنت فى نوفمبر الماضى إطلاق المبادرة التى تلغى نظام الكفالة الذى حدد العلاقة بين صاحب العمل والعامل والوافد، وفقا لموقع «سكاى نيوز عربية» الإخبارى.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن المبادرة تسعى إلى دعم رؤية وزارة الموارد البشرية فى بناء سوق عمل جاذبة، وتمكين وتنمية الكفاءات، وتطوير بيئة العمل.

وستقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية، هى التنقل الوظيفى وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائى.

وبحسب إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء فى السعودية، فإن إجمالى عدد العاملين فى منشآت القطاعين الخاص والعام بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019. أما تقرير «الأعمال قصيرة المدى»، فقد أشار إلى أن عدد الأجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام بلغ نحو 6.48 مليون عامل.

وتتيح المبادرة الجديدة خدمة التنقل الوظيفى للعامل الوافد، الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة. وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية، وذلك عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا.