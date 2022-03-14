رئيس حي غرب الإسكندرية تتفقد مصانع المنشية الجديدة للتأكيد على السلامة المهنية

قادت المهندسة سحر شعبان رئيسة حي غرب الإسكندرية، اليوم الإثنين، حملة للتفتيش على المصانع المنشية الجديدة، مستهدفة مصنع للبسكويت، مصنع للحلويات، ومصنع للجيلاتين، ومصنع للاتجار في بذور وتقاوي الحاصلات الزراعية، بهدف التأكيد على توافر اشتراطات الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية حفاظا علي سلامة العمال والمنشأة والمنشآت المجاورة.

وفي السياق ذاته تم التفتيش على محطة تعبئه بالمنشية الجديدة ولا يوجد بها أي مخالفات وأثنت على الاهتمام بالنظافة ومراعاة اشتراطات التخزين، وتواريخ الصلاحيات ووجود الفواصل وتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية.

وقال بيان الحي، إن الحملة أسفرت عن تحرير 12 محضرًا ما بين 4 محاضر أمن صناعي، و5 رصد بيئي حي، و3 محاضر صحة، وتم التحفظ على 12 إشغال متنوع.

وشارك الحملة، ممثلي الطرق والرصد البيئي وشئون البيئة ورخص المحلات بالحي والصحة والطب البيطري والأمن الصناعي والتموين والطب البيطري، والتفتيش الصيدلي والرصد البيئي بالمحافظة وجهاز حمايه المستهلك والصرف الصحي.

وشددت رئيسة الحي، على أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام وصحه المواطن، وأن الحملات متواليه بنطاق حي غرب لفرض الانضباط.